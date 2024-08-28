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ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

10:46 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2303 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2961 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 3455 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2511 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.53% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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