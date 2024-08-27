البترول تبحث مع شركة بريطانية استراتيجيات استثماراتها في مصر

كتب- أحمد والي:

قال المهندس سامح صبري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "فنترسال ديا" الألمانية، والمقرر أن يتولى منصب نائب رئيس شركة "هاربور إنرجي" البريطانية فى أعقاب استحواذها على مناطق امتياز شركة "فنترسال ديا" الألمانية في مصر، إن استراتيجية الشركة البريطانية تهدف إلى التوسع في عمليات البترول والغاز بمصر على نطاق كبير مع الاهتمام المطلق بخفض الانبعاثات الضارة والعمل على الاستدامة.

ووفق بيان من وزارة البترول، أشار صبري إلى أنه جاري تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز بمصر لتحديد أفضل المشروعات الجديدة، وذلك بالتوازي مع جهود الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادته من المشروعات القائمة.

جاء ذلك خلال، مباحثات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس سامح صبري، لخطوات استحواذ الشركة البريطانية خلال الفترة المقبلة وخططها لبدء نشاطها والتوسع في أعمالها.

وتطرق اللقاء للمبادرة الجديدة التي أطلقها المهندس كريم بدوي مؤخراً لتطبيق حزمة جديدة من الحوافز للشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج حيث أشاد نائب رئيس الشركة بالشفافية والسعي لإيجاد حلول إيجابية في تناول ومعالجة التحديات أمام الشركات العالمية العاملة في مصر.

وأشار بدوي خلال اللقاء، إلى الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، مشيراً إلى دعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الإنتاج والاحتياطيات.

وأعرب بدوي عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع شركة "هاربور إنرجي" البريطانية على غرار النجاحات التي ساهمت في تحقيقها شركة "فنترسال ديا" الألمانية خلال السنوات الماضية في قطاع البترول المصرى.

كما أشار بدوي، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG في صورة رقمية لسرعة وسهولة الوصول للبيانات الجيولوجية الوافية أمام الشركات الراغبة في العمل بمجال البترول والغاز في مصر لاتخاذ قرارات الاستثمار.