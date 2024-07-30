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"كاتليست" تتقدم بأول طلب لتأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ

01:00 م الثلاثاء 30 يوليو 2024

الهيئة العامة للرقابة المالية

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كتبت- أمنية عاصم :

تقدمت شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات بأوراقها للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ (SPAC) "شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست" Catalyst Partners Middle East.

وبحسب بيان مرسل من الهيئة اليوم، تلقت طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و 148 لسنة 2024.

وأضاف البيان، أن الشركة ستنشأ تحت اسم "كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME) " كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

وتابع البيان، أن ذلك جاء في ضوء استجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024.

وأكد البيان، أن هذه الخطوة جاءت لفتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.

الهيئة العامة للرقابة المالية شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات كاتليست بارتنرز ميديل إيست
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