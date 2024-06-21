خريطة الأسعار: تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والأرز والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت عدد من السلع الأساسية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

16جنيها لسعر كيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الجمعة

95 جنيها لسعر كيلو البوري في سوق العبور اليوم الجمعة (موقع وسمي)

أسعار الدقيق والزيت والفول واللحوم اليوم الجمعة (موقع رسمي)

زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات