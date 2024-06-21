زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2362 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.11%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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