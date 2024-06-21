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95 جنيها لسعر كيلو البوري في سوق العبور اليوم الجمعة (موقع وسمي)

01:27 م الجمعة 21 يونيو 2024

أسعار الأسماك

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و 290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها

سعر كيلو البوري سوق العبور الموقع الإلكتروني لسوق العبور أسعار السمك اليوم سعر كيلو البلطي سعر كيلو المكرونة
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