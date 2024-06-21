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BBC

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

12:15 م الجمعة 21 يونيو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز: 41 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها.

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