59 جنيهًا لكيلو السمك البلطي بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:



استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.



أسعار السمك اليوم:



سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 53 و59 جنيها.



سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.



سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و420 جنيها.



سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و220 جنيها.



سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و 270 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.