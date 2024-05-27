الإحصاء: 30.2% زيادة بأعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري سجل نحو 17357 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابل 13331 أجنبي عام 2022، بنسبة زيادة 30.2%.

وحسب البيان، بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7973 أجنبي بنسبة 45.9%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبي بنسبة 54.1% عام 2023.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لنوع التعاقد عامي (2022 ، 2023) التوزيع النسبي للأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا للنوع عام 2022:

- يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023 حيث بلغ 6275 أجنبي بنسبة 36.2%، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبي بنسبة 34.4%.

- تأتي الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبي بنسبة 20.1%، ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبي بنسبة 4.5%، تليها الدول الإفريقية (غير العربية) حيث بلغ 662 أجنبي بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 71 أجنبي بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لمجموعات الدول الوافدين منها عام 2023:

- تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2023، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 8122 ترخيص بنسبة 46.8%.

- وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6227 ترخيص بنسبة 35.9%، ثم مكاتب الشركات بعدد 2246 ترخيص بنسبة 12.9%.

ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 4.4% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام 2023.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقاً لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام 2023:

يمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 5413 أجنبي بنسبة 31.2%.

ويليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 4215 أجنبي بنسبة 24.3%.

والفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3337 أجنبي بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.

يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4495 أجنبي بنسبة 25.9٪، يليه نشاط الفنون والابداع والتسلية بعدد 3397 أجنبي بنسبة 19.6٪ ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 2288 أجنبي بنسبة 13.2% ثم نشاط خدمات الغذاء والاقامة بعدد 2225 بنسبة 12.8% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.