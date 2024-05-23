غرفة الطباعة تتعاون مع منظمة التغليف الدولية لتدريب العاملين بالقطاع

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات عن بدء تدريب العاملين بقطاع الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية في الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024 بمركز مصر للمؤتمرات للدولية بالتزامن مع معرض بروباك 2024.

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن التدريب يستهدف كل الشركات والعاملين بمجال التعبئة والتغليف بشكل عام ومدته 3 أيام ومجاني بالكامل ويتم منح المشتركين شهادة من منظمة التغليف الدولية WPO بآخر يوم من التدريب.

ولفتت الغرفة في البيان، إلى أنه سيتم تقديم المحتوي باللغة الإنجليزية ويمكن تسجيل أكثر من شخص من نفس الشركة للحضور من خلال التسجيل عبر الغرفة.

وأوضحت أن مجلس إدارة الغرفة يسعى إلى توفير كافة الدعم والتدريب إلي الشركات الأعضاء بهدف ثقل مهاراتهم واطلاعهم على كافة مستجدات وتطورات صناعة التغليف والطباعة حول العالم.