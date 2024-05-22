أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه لـ 3 عملات، بينما ارتفع سعر الدينار البحريني، فيما استقرت أسعار 3 عملات أخرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بالبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 151.17 جنيه، بتراجع قرشين للشراء، و152.19 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

سعر الريال السعودي: 12.42 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.70 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.33 جنيه، بزيادة قرشين للشراء، و123.87 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 11.82 جنيه للشراء ، 12.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.24 جنيه بزيادة قرشا للشراء، 65.90 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.