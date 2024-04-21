المواد الغذائية: توقعات بتراجع أسعار السكر بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

توقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، تراجع أسعار السكر بالأسواق خلال الفترة المقبلة وذلك مع الكميات التي استوردتها الحكومة القصب.

وأفاد تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن ما تم توريد من قصب السكر وصل إلى 786795 طن قصب للوزارة، وأنتج ما يصل إلى 74.608 طن سكر.

ويصل سعر كيلو السكر في الأسواق بين 35 و38 جنيها حاليا، على أن يصل الكيلو إلى 30 جنيها الفترة المقبلة، وفقا لقول المنوفي لمصراوي.

وفي مارس، وافق مجلس الوزراء، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

وشهدت أسعار السكر قفزة غير مبررة خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعاود التراجع خلال الفترة الماضية، حسبما ذكر حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي في وقت سابق.

وأصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية في مارس الماضي.