انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع البوري والجمبري بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

انخفضت أسعار السمك المكرونة، والبوري، والسبيط، والكابوريا، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 78 و84 جنيها، بزيادة جنيهين.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و400 جنيه، بتراجع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و240 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و135 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.