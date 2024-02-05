بعد استمرار النزيف.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء



القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

يأتي ذلك بعد أن واصل سعر جرام الذهب الهبوط اليوم حتى منتصف التعاملات، حيث انخفض بقيمة 150 جنيها مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر الجرام انخفض خلال اليومين الماضيين بقيمة 350 جنيها، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وخسر سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته مسجلا نحو 54 و55 جنيها بتعاملات أمس واليوم مقارنة بنحو 73 جنيها في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2267 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 27200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2019 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين بهبوط 20.81 دولار بنسبة 1.02% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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