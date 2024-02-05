اللحوم فوق 360 جنيها.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق الاثنين (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية، منها اللحوم الحمراء الطازجة والأرز، فيما تراجعت أسعار السكر، في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.44 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55.90 جنيه، بزيادة 5.59 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.74 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.19 جنيه، بزيادة 2.83 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.03 جنيه، بتراجع 7.75 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.69 جنيه، بتراجع 59 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 68.12 جنيه، بتراجع 7.03 جنيه.

لتر زيت الذرة: 88.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.89 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 360.75 جنيه، بزيادة 9.96 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.94 جنيه، بزيادة 6.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.9 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 48.97 جنيه، بزيادة 57 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 128.4 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 238.45 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 26.38 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 75.79 جنيه.