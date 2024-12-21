خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الجبن والحديد وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الجبن الابيض والرومي، والحديد، والبيض البلدي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم والاسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي..أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت