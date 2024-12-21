سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3223 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4297 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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