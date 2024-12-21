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انخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

11:03 ص السبت 21 ديسمبر 2024

اسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و290 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

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