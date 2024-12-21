لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:55 ص السبت 21 ديسمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36685.71 جنيه، بتراجع 1363.06 جنيه.
سعر طن حديد عز: 39265 جنيه، بتراجع 493.59 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 2995 جنيه، بزيادة 150.6 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت أسعار الأسمنت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قتلى وعشرات المصابين.. طبيب خليجي يدهس المارة في سوق عيد الميلاد بألمانيا (تغطية خاصة)