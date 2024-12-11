خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد، والأسمنت، والزيت، والبيض، بينما ارتفعت أسعار الجبن، واللبن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

انخفاض الليمون والبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع الجبن واللبن.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء