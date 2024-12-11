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انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:36 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 162.28 جنيه، بتراجع 4.6 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 165.27 جنيه، بتراجع 7.97 جنيه.

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