انخفاض الليمون والبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والفلفل الرومي، والليمون البلدي، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار البرتقال البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 9 و19 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيهًا.

الملوخية بين 9 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 16 و26 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي بين 5 جنيهات و 11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 27 و35 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات