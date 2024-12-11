سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 30 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بالتعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2550 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3278 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3825 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4371 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18 % إلى نحو 2699 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا