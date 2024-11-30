خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والذهب وارتفاع اللحوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، الحديد، والبيض البلدي، والجبن، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الانخفاض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

13 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

76 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات السبت

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن في الأسواق اليوم السبت