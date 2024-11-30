انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الاسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36985.71 جنيه، بتراجع 2830.96 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39290 جنيه، بتراجع 1804.44 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3062 جنيه، بزيادة 136.18 جنيها.