13 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و 13 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 10 جنيه و 13 جنيها.

البصل الأبيض بين 13 و 19 جنيهًا.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 12 جنيهًا.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 17 و 25 جنيهًا.

جوافة بين 16 و24 جنيه.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 16 و26 جنيهًا.