ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن في الأسواق اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والفول، والزيت، والدقيق، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار الدواجن، و الجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.12 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 59.65 جنيه، بزيادة 4 جنيهات.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.23 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.67 جنيه، بزيادة 8.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.04 جنيه، بزيادة 2.73 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.25 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64.25 جنيه، بتراجع 2.34 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.34 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 112.58 جنيه، بزيادة 10.48 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420.33 جنيه، بزيادة 24.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.11 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.85 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

كيلو الفول السائب: 44 جنيه، بتراجع 76 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 119.58 جنيه، بتراجع 14.7 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.39 جنيه، بتراجع 13.59 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.27 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 114.02 جنيه، بزيادة 18 جنيها.