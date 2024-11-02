خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والأسمنت والذهب وانخفاض الحديد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع كبير في أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

انخفاض البصل والكوسة .. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والفول اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

84 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت