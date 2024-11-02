انخفاض البصل والكوسة .. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البصل الأحمر والكوسة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 و10 جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 14 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.