ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب جنيهين، بمنتصف التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2513 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3231 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4308 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2736 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعه، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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