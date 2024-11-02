84 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و84 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 جنيهًا و 190 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 145 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيهًا و110 جنيهات.