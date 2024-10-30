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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والذهب

01:45 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

82 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

أسعار الدواجن تصعد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار البيض تنخفض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

11 جنيها لكيلو الطماطم .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

زيادة في سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الأربعاء

ارتفاع اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اليوم ارتفاع اللحوم والزيت زيادة في سعر الذهب أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار البيض أسعار الحديد والأسمنت أسعار الدواجن أسعار الأسماك والمأكولات
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