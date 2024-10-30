11 جنيها لكيلو الطماطم .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و19 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 و12 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات 11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 6 و14جنيهًا.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.