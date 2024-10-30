زيادة في سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 25 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2516 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3235 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 2781 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب