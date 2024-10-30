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أسعار الدواجن تصعد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:22 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.89 جنيه، بزيادة 74 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 82.68 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.4 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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