وزير الاستثمار يلتقي بمجموعة "لوريال" لاستعراض توسعاتها بالسوق المصري



كتبت_دينا خالد:

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عده لقاءات مع شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار والتوسع بالسوق المصري والتي تضمنت مجموعة لوريال العاملة في قطاع مستحضرات التجميل.

جاء ذلك، بالتنسيق بين المكتب التجاري المصري في باريس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال اليوم الثاني لأعمال الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، في ثاني جولاته الأوروبية.

واستعرضت مجموعة لوريال أنشطتها في السوق المصري، حيث يتم تصدير نحو 85% من إنتاجها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ مساحة مصنع لوريال بالعاشر من رمضان نحو 17 ألف متر مربع، بعمالة قوامها نحو 200 موظف، حيث تمثل نسبة 99% من العمالة مصرية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون يورو.