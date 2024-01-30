الفاتورة الشهرية.. تفاصيل نظام اشتراك جديد بالتليفون الأرضي من وي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات إتاحة نظام جديد للتليفون الأرضي، وهو نظام الفاتورة الشهري، وذلك بعد أن حولت الشركة أغلب عملاء الخط الأرضي لنظام مسبق الدفع.

كانت الشركة المصرية للاتصالات بدأت منذ منتصف العام الماضي في تحويل مشتركي خدمات الخط الأرضي لنظام مسبق الدفع بدلا من الفاتورة ربع السنوية، ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من تحويل باقي المشتركين لهذا النظام خلال 2024.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، فإن نظام الفاتورة الشهري للتليفون الأرضي مقسم إلى باقات، وهي: "وي أرضي 25 - وي أرضي 40 - وي أرضي 70".

وتختلف مميزات كل باقة عن الأخرى كما موضح بالجدول التالي: