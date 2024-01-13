معيط: الإفراج الجمركي عن سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار في 2023

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 شهد الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، التزام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن ذلك يأتي بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وأعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أي مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية.

ولفت إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل في المنظومات الضريبية والجمركية التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمي.