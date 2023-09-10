معدل التضخم السنوي في مصر يواصل الصعود إلى مستويات قياسية جديدة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي إلى 39.7% مقابل 38.2% في يوليو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

ووفقا لبيانات الجهاز، صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 37.4% مقابل 36.5% في يوليو الماضي.

وأرجع الإحصاء زيادة معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أغسطس إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 48.6%، وزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 97%، وصعود أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 85.9%.

كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5%، وزادت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.1%، وارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 62%.

وزادت كذلك أسعار الخضروات خلال أغسطس بنسبة 98.4%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 39.8%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 77.8%، وارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 57.6%، وفقا لبيان الجهاز اليوم.

كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%؜) خلال الربع الأخير من 2022.

ووضع البنك المركزي في نهاية العام الماضي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم السنوي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.