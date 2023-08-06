خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض الأرز وتقلب الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والدواجن، اليوم الأحد في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار اللبن والأرز السائب، وهبط سعر الذهب في الصباح قبل أن يرتفع بشكل طفيف بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع أسعار الفول والعدس واللحوم وانخفاض اللبن والأرز السائب بالأسواق

ارتفاع طفيف بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات