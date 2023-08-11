سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 25 جنيها للجرام بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في منتصف التعاملات، وواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة في الجرام 25 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1916 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، بارتفاع 2.3 دولارا بنسبة 0.12% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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