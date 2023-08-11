أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35311 جنيها، بزيادة 17 جنيها.
سعر طن حديد عز: 36561 جنيها، بتراجع 72 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1918 جنيها، بتراجع 14 جنيها.
سوق مصراوى
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