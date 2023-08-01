تخصيص أرض لمصنع "ميانتا" الفرنسية بالسخنة.. واستثمار 5 ملايين دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة ميانتا الفرنسية للأجهزة المنزلية الصغيرة، عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع، وذلك لإنشاء مصنعها الثالث ومستودعها، داخل "إندستريا السخنة" بالمنطقة الاقتصادية، التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.

وشهد التوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووقع من الجانبين محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ونقولا بوري، العضو المنتدب لشركة Mienta، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

ويستهدف التعاون بين الطرفين بدء استثمار شركة ميانتا نحو 5 ملايين دولار لإنشاء مصنع ومستودع للأجهزة المنزلية الصغيرة، وهو يعد المصنع الثالث للشركة في مصر ومن المقرر افتتاحه خلال العام المقبل 2024، وذلك في إطار خططها لأن تصبح مركزًا للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن وجود مثل هذه العلامات التجارية الدولية داخل المنطقة من شأنه أن يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري بالمنطقة الاقتصادية.

وقال محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن هذا التعاون يأتي في إطار دورنا على مدار السنوات الماضية لدعم المصنعين من خلال تطوير وتشغيل مناطق صناعية مستدامة ومتكاملة بمجموع 9 مدن صناعية في مصر وإفريقيا.

وأضاف القماح، أن اختيار مشاريعنا في السخنة، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، كما تقوم الشركة بتطوير أكبر مشاريعها في المنطقة وهو "السخنة 360" وهي مدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 مليون متر مربع تشمل كافة الخدمات الذكية والمرافق الضرورية.

وأشار القماح، إلى أن السخنة 360، تضم منطقة صناعية ومنطقة لوجستية ومنطقة سكنية وأنشطة اجتماعية، وجامعة وأكاديمية فنية، ويتيح المشروع للمستثمرين الاستفادة من المزايا التجارية من هذا الموقع المتميز الذي يعد بوابة رئيسية للتجارة العالمية، ومن ثم يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال ما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية متنوعة."

وقال نقولا بوري، العضو المنتدب لشركة Mienta "ميانتا"، إننا نطمح من خلال هذا المشروع أن نكون في المركز البحري للمنطقة بأكملها، والذي يتزامن مع احتفال العلامة التجارية الفرنسية هذا العام بالذكرى العاشرة لتواجدها في مصر وخططها لتحقيق المزيد من النمو.

وأضاف بوري، أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 650 ألف جهاز بحلول عام 2025، حيث يتضمن المشروع قطعة الأرض المخصصة للمستودع والذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 200 حاوية.

وأشار بوري، إلى أنه من المتوقع مع إنشاء المصنع الجديد لشركة "ميانتا" أن يصل عدد المنتجات المصنعة محلياً إلى 60 منتجاً متنوعاً من أدوات إعداد الطعام والطهي والأجهزة المنزلية، وذلك بعد أن كان الإنتاج المحلي يشمل 35 منتجًا فقط والباقي منها واردات، كما أن المصنع الجديد سيوفر نحو 250 فرصة عمل للشباب المصري.