ارتفاع الجمبري وتراجع المكرونة.. سعر السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والجمبري والبوري، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل تراجعت أسعار المكرونة السويسي والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و270 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير إلى بين 70 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البوري بين 70 و90 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.