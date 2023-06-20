قرار للضرائب بإلزام دفعة جديدة من المرحلة الرابعة بالإيصال الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور قرار المرحلة الرابعة (المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني رقم (396) لسنة 2023، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

ويتضمن القرار إلزام عدد من الممولين والمكلفين، والواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2023، وفقا للبيان.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الرابعة (المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: (اضغط هنا)

وأكد أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (396) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين "B2C"، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات (POS).