أسعار اللحوم الحمراء ترتفع 15 جنيهًا في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول وزيت الذرة والدواجن الطازجة والفول السائب والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.11 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 37.18 جنيه، بانخفاض 1.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.52 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.1 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.08 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.81 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.74 جنيها، بانخفاض 97 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.39 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.19 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.83 جنيه، بارتفاع 15.6 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 82.29 جنيه، بانخفاض 1.83 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.35 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.85 جنيه، بانخفاض 1.31 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 91.22 جنيه، بارتفاع 71 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 175.17 جنيه، بانخفاض 3.45 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.88 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.46 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.