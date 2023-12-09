تفاصيل أبرز السلع التي صدرتها واستوردتها مصر في 2022 والدول الأكثر تعاملا

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي قيمة صادرات مصر وصلت إلى 52.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 43.6 مليار دولار في عام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 19.4%، بحسب بيان له اليوم السبت.

وأصدر جهاز الإحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2022 اليوم، والتي تتضمن تفاصيل متعلقة بالصادرات والواردات المصرية خلال العام الماضي والتي تتضمن الآتي:

- بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 35.5 مليار دولار في عام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9%.

- بلغـت قيمـة الصادرات البترولية 16.6 مليار دولار في عام 2022 مقابل 11 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1%.

التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع

- بلغت أعلى نسبة للصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2 % من جملة الصادرات المصرية، ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 33.5% من جملة الصادرات المصرية، تليها سلع نصف مصنعة حيث بلغت نسبتها 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.

أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها:

- بلغت قيمة الغاز الطبيعي والمسال 9.9 مليار دولار في عام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7%.

- بلغت قيمة صادرات اليوريا ومخاليط اليوريا 2.6 مليار دولار في عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1%.



- بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة 2.5 مليار دولار في عام 2022 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.



- بلغت قيمة اللدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6%.

- بلغت قيمة صادرات الذهب والذهب المطلي بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8%.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها

- جاءت في المرتبة الأولى تركيا بنسبة 7.6% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 32.4% لتصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار في عام 2021.



- في المرتبة الثانية جاءت إسبانيا بنسبة 7.4% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 105.8% لتصل قيمتها إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2021.

- جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 6.5% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات إليها بنسبة 17.3% لتصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.

- جاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3% لتصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.

- طبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولى بنسبة 28.7% من جملة الصادرات، تليها الدول العربية بنسبة 23.9%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4%.

التوزيع النسبي طبقا لأهم موانئ التصدير:

جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 36.4% من جملة الصادرات، يليها ميناء السويس بنسبة 22.4%، ثم ميناء مطارات القاهرة بنسبة 12.4%، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2%، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 5.2%، وأخيرا ميناء الدخيلة بنسبة 4.5 %.

ثانيا: الواردات

بلغ إجمالي قيمة واردات مصر 96.2 مليار دولار في عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.8%، وجاءت أهم المؤشرات المتعلقة بها كالتالي:



- ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل إلى 82.7 مليار دولار عام 2022 مقابل 79.2 مليار دولار لعــام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

- ارتفعت الواردات البترولية إلى 13.5 مليار دولار في عام 2022 مقابل 10 مليارات دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:

- بلغت أعلى نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2022 في السلع الوسيطة، حيث بلغت نسبتها 38% من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية، يليها الوقود بنسبة بلغت 14.6% من جملة الواردات المصرية.

أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها

- بلغت قيمة واردات الحديد ومصنوعاته 6.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.5%.

- بلغت قيمة واردات اللدائن ومصنوعاتها 5.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1%.

- بلغت قيمة واردات البترول الخام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8%.

- بلغت قيمة واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 %.

التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:

- جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى بنسبة 15.3% من جملة الواردات، وارتفعت الواردات منها بنسبة 2.4% لتصل قيمتها إلى 14.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021.

- في المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 8.2% من جملة الواردات، وارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7% لتصل إلى 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021.



- جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2% من جملة الواردات، وارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021.



- جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 4.4% من جملة الواردات، وارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4% إلى 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.

طبقا للتكتلات الاقتصادية، جاءت آسيا في المرتبة الأولى بنسبة 30.5% من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 21.6%، ثم الدول العربية بنسبة 17.7%.

التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:

- جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 23.9% من جملة الواردات، ثم يليها ميناء الدخيلة بنسبة 15.6 %، ثم العين السخنة بنسبة 14.5 %، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2%، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4%، ثم مطار القاهرة بنسبة 9.4%.