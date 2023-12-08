سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام نحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1850 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2379 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2775 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، الجمعة، بزيادة 0.04%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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