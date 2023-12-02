سعر الذهب اليوم السبت في مصر ينخفض 25 جنيها للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، بنحو 25 جنيها مقارنة بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1857 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3183 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2072 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة بزيادة 35 دولارا بنسبة 1.76%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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