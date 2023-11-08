خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والبطاطس وارتفاع الجبن والجمبري

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن والدقيق والعدس والسكر، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعوض الذهب بمنتصف التعاملات خسارته الصباحية الطفيفة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الجبن والدقيق والعدس وتراجع اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء

تراجع أسعار البطاطس والليمون وارتفاع الخيار والجوافة اليوم بسوق العبور

تراجع أسعار السمك البوري والمكرونة وزيادة الجمبري بسوق العبور اليوم

تراجع كبير في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات